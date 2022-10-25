В «Крыльях» отреагировали на новости об интересе других клубов к Пиняеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе других клубов к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Появляются новости об интересе к Пиняеву со стороны других клубов? Мы идём от игры к игре. У Пиняева долгосрочный контракт с «Крыльями», в клуб никто не обращался», — цитирует Корниленко Metaratings.

24 октября «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к хавбеку Пиняеву.