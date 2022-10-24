Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к хавбеку Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива». Мы же всё-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало. Как тренер, я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше — тем лучше», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

24 октября «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от идеи трансфера хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан красно-белых.