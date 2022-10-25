Гвардиола переживает за форму Холанда во время пропуска ЧМ-2022
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«У Холанда есть дом в Марбелье, куда он поедет и будет играть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить и есть и вернётся в хорошей форме», — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
Он добавил, что от отпуска игрока зависит его форма во второй половине сезона.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 22 мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Холанд возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира 2022 года в Катаре.