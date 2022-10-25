Рублёв признался, что 24 часа в сутки думает о попадании на Итоговый турнир ATP
«Я готов показать свой лучший теннис на этой неделе, посмотрим, что из этого выйдет. Я, конечно, думаю об этом 24 часа в день, надеюсь, я смогу справиться с давлением. Если смогу попасть в Турин — значит, я достоин. Если нет, что ж, не судьба», — цитирует Рублёва ТАСС.
Теннисист занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лидером является испанец Карлос Алькарас.
24 октября в матче первого круга турнира ATP-500 в Вене россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность игры составила 1 ч 33 мин.
В следующем раунде Рублёв встретится с победителем пары Григор Димитров — Тьяго Монтейро.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие чувства испытывает после рождения дочери.