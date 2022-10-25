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Рублёв признался, что 24 часа в сутки думает о попадании на Итоговый турнир ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что постоянно думает о квалификации на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я готов показать свой лучший теннис на этой неделе, посмотрим, что из этого выйдет. Я, конечно, думаю об этом 24 часа в день, надеюсь, я смогу справиться с давлением. Если смогу попасть в Турин — значит, я достоин. Если нет, что ж, не судьба», — цитирует Рублёва ТАСС.

Теннисист занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лидером является испанец Карлос Алькарас.

24 октября в матче первого круга турнира ATP-500 в Вене россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность игры составила 1 ч 33 мин.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем пары Григор Димитров — Тьяго Монтейро.

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