Теннисист Медведев считает, что рождение дочери будет мотивировать его на новые достижения

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие чувства испытывает после рождения дочери.

«Это здорово. Я не единственный, кто стал отцом в это время. Лично я не думаю, что это будет отвлекать меня, буду по‑прежнему мотивирован. Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное», — цитирует Медведева Ubitennis.

Россиянин является победителем Открытого чемпионата США — 2021 и финалистом трёх турниров Большого шлема. Медведев также выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о ходе восстановления Медведева после травмы.