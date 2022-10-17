Тарпищев: Медведев должен восстановиться к турниру серии «Мастерс» в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о ходе восстановления Даниила Медведева после травмы.

«У Медведева несерьёзная травма, восстановится он быстро. К началу ноября, когда стартует «Мастерс» в Берси, он должен быть уже в оптимальной форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.

Турнир в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

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