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Рублёв испытал особенное чувство от победы на теннисном турнире в Хихоне

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанском Хихоне.
Рублёв испытал особенное чувство от победы на теннисном турнире в Хихоне
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад, это особенное чувство выиграть ещё один титул в своей карьере», — цитирует Рублёва ТАСС.

Он выразил надежду, что продолжит побеждать, чтобы в конце года попасть на Итоговый турнир АТР.

«Посмотрим, что будет на следующей неделе — сейчас наступает время, когда каждый матч очень важен, так как я бьюсь за попадание на Итоговый турнир, где каждый теннисист мечтает сыграть», — добавил Рублёв.

Итоговый турнир пройдёт с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

В финале турнира  в Хихоне россиянин одержал победу над американцем Себастьяном Кордой. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что Рублёв в полуфинале турнира обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

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