Энберт: можно поверить в то, что Тарасова и Морозов будут нас долго радовать

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Александр Энберт считает, что пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов может выступать долго.

«Только спортсмены знают ситуацию изнутри — какая у них мотивация и как они себя чувствуют. Конечно, профессиональный спорт истощает ресурсы организма. Но, глядя на этот сезон, можно поверить в то, что Женя и Вова будут нас долго радовать», — цитирует Энберта ТАСС.

В короткой программе пара выступает под композицию Ave Maria в исполнении Audiomachine, но сохранили в произвольной программе олимпийский номер.

Тарасова и Морозов завоевали золотые медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее Алексей Тихонов, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, заявил, что Олимпиада 2022 года в Пекине раскрыла его подопечных.