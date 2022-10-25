Олейник не определился с будущим после ухода из UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник пока не определился, где продолжит карьеру после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Дней пять назад решилось, что в UFC больше не дерёмся. О других промоушенах пока не готов говорить, пока не будет конкретной информации», — цитирует бойца Metaratings.

Олейник отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки.

2 октября россиянин уступил шведу Илиру Латифи в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего бойца — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.

Ранее Дмитрий Бикрёв заявил, что Олейнику нужно завершить карьеру бойца.