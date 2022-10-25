Олейник не определился с будущим после ухода из UFC
«Дней пять назад решилось, что в UFC больше не дерёмся. О других промоушенах пока не готов говорить, пока не будет конкретной информации», — цитирует бойца Metaratings.
Олейник отказался от нового контракта UFC из-за условий сделки.
2 октября россиянин уступил шведу Илиру Латифи в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.
На счету 45-летнего бойца — 60 побед, 17 поражений и одна ничья.
Ранее Дмитрий Бикрёв заявил, что Олейнику нужно завершить карьеру бойца.