Аршавин посоветовал Сычевому перейти из «Оренбурга» в «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому следует перейти в «Сочи».

«Сочи» выходит без нападающего и без защиты. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошёл на месте Сычевого. Им нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

26-летний спортсмен выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с оренбургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

24 октября стало известно, что нападающий «Зенита» Малком догнал Квинси Промеса и Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение, что Сычевому по силам забить 20 мячей в текущем сезоне чемпионата России.