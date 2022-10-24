Малком: счастлив, что снова смог помочь «Зениту» и забил два мяча

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Я очень доволен тем, как мы сыграли. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре», — передаёт слова Малкома пресс-служба клуба.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20 очков).

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.