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Экс-ассистент Абаскаля: под его руководством «Спартак» стал командой

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Тренер-терапевт Месут Темель, работавший в «Базеле» с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, поделился мнением о специалисте.
Экс-ассистент Абаскаля: под его руководством «Спартак» стал командой
  • РИА Новости

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсманн или как-то ещё, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. «Спартак» под руководством Гильермо стал командой», — цитирует Темеля «РБ Спорт».

По его словам, испанский специалист выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба и поэтому выигрывает. Он также отметил, что наставник красно-белых обожает футбол и приходит на тренировку за пять часов до её начала, чтобы спланировать каждую мелочь.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 14 матчей набрав 29 очков.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команды под руководством Абаскаля и бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско.

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