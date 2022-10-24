Маслов: ещё рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команды под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля и бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско.

«Сравнивать ещё рано, потому что прошёл не такой длительный период. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее, покажет время», — цитирует Маслова Sport24.

Он добавил, что при Абаскале и при Тедеско команда играет агрессивно и в современной манере.

Напомним, что клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 14 матчей набрав 29 очков.

Ранее Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».