Маслов: ещё рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско
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«Сравнивать ещё рано, потому что прошёл не такой длительный период. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее, покажет время», — цитирует Маслова Sport24.
Он добавил, что при Абаскале и при Тедеско команда играет агрессивно и в современной манере.
Напомним, что клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 14 матчей набрав 29 очков.
Ранее Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».