Узнать больше

Маслов: ещё рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команды под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля и бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Маслов: ещё рано сравнивать «Спартак» Абаскаля с командой Тедеско
  • Gettyimages.ru

«Сравнивать ещё рано, потому что прошёл не такой длительный период. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее, покажет время», — цитирует Маслова Sport24.

Он добавил, что при Абаскале и при Тедеско команда играет агрессивно и в современной манере.

Напомним, что клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 14 матчей набрав 29 очков.

Ранее Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить