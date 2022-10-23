Узнать больше

Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно‑белым не хватало главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».

«Конечно, Абаскаля не хватало, в следующем матче ждём его. Промеса тоже не хватало, он один из лидеров нашей команды. О турнирной таблице не думаем, идём от игры к игре, следующий матч будет самым важным», — цитирует Игнатова «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что столичный клуб посвятил победу над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках» 1982 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить