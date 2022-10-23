Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно‑белым не хватало главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».

«Конечно, Абаскаля не хватало, в следующем матче ждём его. Промеса тоже не хватало, он один из лидеров нашей команды. О турнирной таблице не думаем, идём от игры к игре, следующий матч будет самым важным», — цитирует Игнатова «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что столичный клуб посвятил победу над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках» 1982 года.