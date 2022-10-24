Духова готова помочь Валиевой с постановкой программ
- РИА Новости
«Если попросит, мы готовы ей помочь. У меня был опыт — я работала с французской парой Анисиной и Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призёрами на чемпионате мира», — цитирует Духову ТАСС.
Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.