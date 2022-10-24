Духова готова помочь Валиевой с постановкой программ

Художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова заявила о желании помочь фигуристке Камиле Валиевой в постановке новых программ.

«Если попросит, мы готовы ей помочь. У меня был опыт — я работала с французской парой Анисиной и Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призёрами на чемпионате мира», — цитирует Духову ТАСС.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.