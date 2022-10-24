Навка считает, что российские фигуристки являются сильнейшими в мире

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о российских фигуристках.

«Россия — лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови. Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю, мы будем ещё сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться», — цитирует Навку РБК.

Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

В мужском одиночном катании Дмитрий Алиев получил по сумме двух программ 273,63 балла. Серебряную награду выиграл Глеб Лутфуллин (258,20), бронза досталась Александру Самарину (257,43).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристы допустили очень много ошибок на первом этапе Гран-при России в Москве.