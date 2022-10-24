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Семшов: ЦСКА неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением об игре московского ЦСКА.
Семшов: ЦСКА неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты
  • Gettyimages.ru

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьёзно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев — это стечение обстоятельств», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

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