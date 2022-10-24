Семшов: ЦСКА неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением об игре московского ЦСКА.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьёзно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев — это стечение обстоятельств», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.