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Масалитин: место Карраскаля и Медины в ЦСКА — на лавочке

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.
Масалитин: место Карраскаля и Медины в ЦСКА — на лавочке
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«Было удивительно видеть и Карраскаля, и Медину в составе на матч с «Оренбургом» — они снизили свои же игровые кондиции. Их место в ЦСКА — на лавочке. Это в лучшем случае. Ну или на трибуне», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович. У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл 13 матчей в чемпионате России, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Медина отличился пять раз и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился эмоциями от матча с «Оренбургом».

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