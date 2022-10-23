Тарханов: ничего удивительного не вижу в том, что «Оренбург» отобрал очки у ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Оренбург» — хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Они играют в хороший футбол. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днём».

Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович. У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.