Узнать больше

Тарханов: ничего удивительного не вижу в том, что «Оренбург» отобрал очки у ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Оренбург» — хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Они играют в хороший футбол. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днём».

Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович. У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить