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Источник: «Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера

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Английский футбольный клуб «Астон Вилла» ведёт переговоры по приглашению наставника «Вильярреала» Унаи Эмери на пост главного тренера команды.
Источник: «Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте Эмери.

Соглашение испанского специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до конца сезона-2022/23.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, после 12 матчей он набрал 14 очков.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить «Астон Вилла».

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