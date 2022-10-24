Источник: «Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» ведёт переговоры по приглашению наставника «Вильярреала» Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте Эмери.

Соглашение испанского специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до конца сезона-2022/23.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, после 12 матчей он набрал 14 очков.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить «Астон Вилла».