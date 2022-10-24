Источник: «Астон Вилла» хочет пригласить Эмери на пост главного тренера
- Gettyimages.ru
По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб готов выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте Эмери.
Соглашение испанского специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до конца сезона-2022/23.
22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, после 12 матчей он набрал 14 очков.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить «Астон Вилла».