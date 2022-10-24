Попова: Валиева может передать весь спектр эмоций одним взглядом

Тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Все зрители знают, о чём эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы. Нельзя не отметить её умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его, — не имеет значения», — цитирует Попову ТАСС.

По её словам, совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, потому что это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в катании.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу Валиевой на первом этапе Гран-при России.