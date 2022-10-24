Кураньи: было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном возвращении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.

«Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России. Ещё было бы приятнее, если бы это было московское «Динамо»», — цитирует Кураньи Sport24.

Он также подчеркнул, что на данный момент российский форвард, выступающий за «Арис», счастлив играть на Кипре.

31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался на тему возможного возвращения форварда «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.