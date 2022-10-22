Павлюченко: если Карпин вызовет Кокорина в сборную, то я двумя руками за

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался на тему возможного возвращения форварда «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Если Карпин посчитает, что он может помочь, и решит вызвать, я только двумя руками за», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По его словам, если Кокорин будет много забивать и станет полезным игроком своей команды, то его можно будет вызвать в сборную России.

31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему возможного возвращения Кокорина в сборную России.