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Канчельскис не понимает, почему Кокорина называют сбитым лётчиком

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему возможного возвращения форварда «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.
Канчельскис не понимает, почему Кокорина называют сбитым лётчиком
  • Legion-Media
  • © Uk Sports Pics Ltd

«Почему Кокорина называют сбитым лётчиком? Я не понимаю смысл этого выражения, хотя все почему-то говорят. Он разве был в лётном училище? Это что за глупое выражение?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его словам, в товарищеских матчах сборной России просматривается большое количество футболистов, поэтому можно вызвать 31-летнего нападающего. При этом Канчельскис отметил, что Кокорин выступал за национальную команду России и был в ней одним из лидеров.

Кокорин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России.

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