Червиченко о Кокорине: в нынешней сборной России у всех есть шанс, даже у меня
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«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в сборную. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что Кокорин может быть вызван в национальную команду.
Футболист провёл за кипрский клуб шесть матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее в Италии заявили, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.