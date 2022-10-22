Червиченко о Кокорине: в нынешней сборной России у всех есть шанс, даже у меня

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в сборную. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что Кокорин может быть вызван в национальную команду.

Футболист провёл за кипрский клуб шесть матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в Италии заявили, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.