Sport.es: Лапорта хотел назначить Пирло тренером «Барселоны» после увольнения Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел назначить Андреа Пирло тренером клуба после увольнения Роналду Кумана.

Лапорта был уверен в Пирло, однако после разговора с четырьмя капитанами и тремя игроками, обладающими влиянием в команде, передумал, сообщает Sport.es.

Уточняется, что футболисты склонялись к выбору в пользу Хави.

6 ноября 2021 года Хави был официально назначен на пост главного тренера «Барселоны».

42-летний итальянский специалист тренировал туринский «Ювентус» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год. В общей сложности Пирло провёл за «Ювентус» 120 матчей, в которых забил 16 мячей. 12 июня Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк».

Ранее Лапорта поддержал Хави.