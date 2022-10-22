Президент «Барселоны» Лапорта поддержал Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в поддержку главного тренера команды Хави.

«Хави — прекрасный тренер для меня, потому что он всегда видит положительную сторону. Он проходит через трудные моменты или плохие моменты, как и все причастные к «Барселоне», потому что он сине-гранатовый до мозга костей, но он сразу же приходит в себя», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке. Миланская команда расположилась на второй позиции (семь очков).

6 ноября 2021 года Хави был официально назначен на пост главного тренера «Барселоны».

Ранее Хави рассказал, что нормально воспримет решение клуба о своей отставке.