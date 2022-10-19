Хави: пойму, если руководство «Барселоны» отправит меня в отставку

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что нормально воспримет решение клуба о своей отставке.

«Пойму ли, если «Барса» решит отправить меня в отставку? Конечно. Это футбол. Я всегда настроен позитивно, но мы должны смотреть правде в глаза. С помощью усилий клуба и команды мы должны бороться за трофеи», — цитирует главного тренера Goal.

Напомним, что в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке. Миланская команда расположилась на второй позиции (семь очков).

Ранее Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает выступать в Лиге чемпионов.