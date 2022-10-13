Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает выступать в Лиге чемпионов
«Мы пытались дать отпор характером, но если вы не можете обыграть «Интер» дома, вы не заслуживаете прогресса. Мы знаем, что это больше не в наших руках, мы не заслуживаем продолжения выступления в ЛЧ», — заявил после матча Хави.
Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.
Таким образом, каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке. Миланская команда расположилась на второй позиции (семь очков).
Ранее Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов.