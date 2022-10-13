Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает выступать в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал итог матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Мы пытались дать отпор характером, но если вы не можете обыграть «Интер» дома, вы не заслуживаете прогресса. Мы знаем, что это больше не в наших руках, мы не заслуживаем продолжения выступления в ЛЧ», — заявил после матча Хави.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке. Миланская команда расположилась на второй позиции (семь очков).

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