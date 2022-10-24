Камоцци назвал Абаскаля правильным тренером для «Спартака»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что Абаскаль — правильный тренер. У него хорошо получается в «Спартаке». Причём как у него, так и у команды», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о вероятности возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в стан красно-белых.