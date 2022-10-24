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Рианчо: сейчас Глушаков — это не уровень «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о вероятности возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в стан красно-белых.
Рианчо: сейчас Глушаков — это не уровень «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Не удивлён, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера. Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не моё дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков — это не уровень красно-белых», — цитирует Рианчо Sport24.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 65 матчей, забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил игру красно-белых в матче с «Химками».

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