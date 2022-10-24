Павлюченко оценил игру «Спартака» в матче с «Химками»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал победу красно-белых над «Химками» в 14-м туре чемпионата России.

«Как только после побед «Спартака» мы начинаем говорить: «Вот она чемпионская игра», то в этот же момент у команды всё рушится. Это вот такая закономерная подлость, к сожалению», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ему нравится игра «Спартака» в последних матчах РПЛ. По его словам, красно-белые находятся на правильном пути.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (вторая, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.