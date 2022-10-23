Кавазашвили: «Химки» не в состоянии сопротивляться

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

««Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее Кавазашвили призвал уважать тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.