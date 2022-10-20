Кавазашвили призвал уважать тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль привык спокойно высказывать свои эмоции жестами, иногда какими-то выкриками в адрес футболистов. Но он молодой тренер, гость нашей страны. За время присутствия в «Спартаке» сделал из команды боевую единицу. Его нужно уважать, а не ругать», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

При этом Кавазашвили дал понять, что очень сильно уважает Федотова и выразил сожаление, что «такой талант поздно появился в российском футболе».

«Для меня было очень удивительно проявление агрессии со стороны Федотова», — сказал Кавазашвили.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль накинулся на главного тренера красно-синих с упрёками, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме ответил наставнику красно-белых.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.