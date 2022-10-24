Непряева: очень хотела попасть в группу к Бородавко

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что мечтала поработать со старшим тренером сборной России по лыжным гонкам Юрием Бородавко.

«Очень хотела попасть к Юрию Викторовичу. Например, в 2018 году я со своим тренером ездила вместе с ними на сбор в августе в Сочи. Я уже тогда мечтала об этом, но в тот период даже близко к юниорской команде не стояла. А сейчас я попадаю в группу к Юрию Викторовичу... Это очень круто», — цитирует Непряеву «Спорт-Экспресс».

26-летняя Непряева выиграла «Тур де Ски», завоевала «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира, стала олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине в эстафете, а также серебряным призёром в скиатлоне и обладательницей бронзы в командном спринте.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) подтвердила отстранение российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Ранее Бородавко прокомментировал решение FIS не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.