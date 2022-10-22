Бородавко — об отстранении российских лыжников: это было ожидаемо для нас

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места. Конечно, это было ожидаемо для нас. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это всё», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

По его словам, он надеется, что в следующем году решение FIS поменяется. Он также подчеркнул, что Россия всегда готова выступать на международных соревнованиях.

Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) от Швеции Матс Орьес 22 октября сообщил, что российские спортсмены не примут участия в международных соревнованиях в новом сезоне.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее глава Федерации сноуборда России отреагировал на решение продлить отстранение россиян.