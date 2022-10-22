Глава Федерации сноуборда России отреагировал на решение продлить отстранение россиян
- РИА Новости
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«Без разницы, что думают они. Мы здесь в России справимся и будем проводить соревнования. Российские спортсмены постараются сохранить свой уровень. Я готов был к любому решению. В данном случае нам правильно выступать в России», — цитирует Тихомирова «Матч ТВ».
Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) от Швеции Матс Орьес 22 октября сообщил, что российские спортсмены не примут участия в международных соревнованиях в новом сезоне.
Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023.