Глава Федерации сноуборда России отреагировал на решение продлить отстранение россиян

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров высказался о продлении отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Без разницы, что думают они. Мы здесь в России справимся и будем проводить соревнования. Российские спортсмены постараются сохранить свой уровень. Я готов был к любому решению. В данном случае нам правильно выступать в России», — цитирует Тихомирова «Матч ТВ».

Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) от Швеции Матс Орьес 22 октября сообщил, что российские спортсмены не примут участия в международных соревнованиях в новом сезоне.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023.