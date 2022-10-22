Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

«Мне было удивительно слушать, когда говорили: «Может, нас допустят. Может, нейтральный статус». Никто никого не допустит. Это будет многолетний для нас процесс в лыжах и остальных видах спорта», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Напомним, что FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее сообщалось, что в совете FIS продлили отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023