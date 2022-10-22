В совете FIS продлили отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

«Всё решилось так, как и ожидалось. Принято точно такое же решение, что и раньше», — приводит слова шведского члена правительства FIS Матса Арьеса NRK.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

FIS ранее продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам даже при условии допуска к международным соревнованиям.