В совете FIS продлили отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023
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«Всё решилось так, как и ожидалось. Принято точно такое же решение, что и раньше», — приводит слова шведского члена правительства FIS Матса Арьеса NRK.
30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
FIS ранее продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам даже при условии допуска к международным соревнованиям.