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Вяльбе: глава FIS сказал, что если нас допустят к международным стартам, то в Скандинавию точно не пустят

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам даже при условии допуска к международным соревнованиям.
Вяльбе: глава FIS сказал, что если нас допустят к международным стартам, то в Скандинавию точно не пустят
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если вдруг что-то случится и произойдёт что-то другое, мы будем рады, но на личной встрече с президентом FIS Элиашом он сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, то в Скандинавию нас точно не пустят», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, спортсмены настраиваются на российские старты. При этом Вяльбе отметила, что все турниры будут идти параллельно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет действовать согласно рекомендациям МОК в вопросе допуска россиян до турниров.

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