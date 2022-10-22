Вяльбе: глава FIS сказал, что если нас допустят к международным стартам, то в Скандинавию точно не пустят

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что скандинавские страны откажут во въезде российским спортсменам даже при условии допуска к международным соревнованиям.

«Если вдруг что-то случится и произойдёт что-то другое, мы будем рады, но на личной встрече с президентом FIS Элиашом он сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, то в Скандинавию нас точно не пустят», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, спортсмены настраиваются на российские старты. При этом Вяльбе отметила, что все турниры будут идти параллельно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет действовать согласно рекомендациям МОК в вопросе допуска россиян до турниров.