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Глава FIS — о возможном допуске российских лыжников: мы будем следовать рекомендациям МОК

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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что организация будет действовать согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян до турниров.

«Мы решили следовать рекомендациям МОК, потому что он несёт ответственность за продвижение мира посредством спорта, что чрезвычайно важно. Моё личное мнение? Я считаю, что в этом случае следовать рекомендациям МОК — правильный путь», — цитирует Элиаша NRK.

Он также отметил, что важно не допустить, чтобы спорт стал оружием в политических целях. По его словам, МОК призвал все федерации проявить солидарность и выступить вместе.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член FIS Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях организации в следующем сезоне.

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