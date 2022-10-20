Российских спортсменов не допустят к турнирам под эгидой FIS в новом сезоне

Член Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях организации в следующем сезоне.

«Ничего не изменилось. Никаких указаний на то, что это произойдёт, я не получал. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в следующем сезоне», — цитирует Ууситало svenska.yle.fi.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее норвежская лыжница Анна Свендсен поддержала решение шведок бойкотировать ЧМ-2023 в случае допуска россиян.