Кухарчук: Ибрагимовича пригласил бы в «Химки», чтобы атмосферу создавал

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос, кого он хотел бы пригласить в подмосковную команду.

«Если бы была возможность, кого подписал бы в «Химки»? Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький», — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (вторая и 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением, что неудачные выступления команды связаны с перестройкой и изменением стиля.