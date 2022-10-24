Митрюшкин: Гогниев говорит, что у «Химок» идёт перестройка

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением, что неудачные выступления команды связаны с перестройкой и изменением стиля.

«Перестройка команды идёт. Гогниев об этом говорил, новый стиль у команды», — цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

По его словам, футболистам подмосковной команды надо тренироваться и работать.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я и 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.