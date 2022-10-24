КДК РФС рассмотрит нарушение регламента со стороны ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с защитником Миланом Гайичем в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«В течение десяти минут второго тайма игрок ЦСКА Гайич с номером 22 играл в футболке под номером 21. Это нарушение регламента чемпионата, которое мы будем рассматривать», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС сумма штрафа может достигать 150 тыс. рублей.

Напомним, что встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович. У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился эмоциями от матча с «Оренбургом».