Галак: Тарасов просто переиграл меня, я должен быть лучше в следующем матче

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак поделился эмоциями от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбусом».

«Меня просто переиграл их вратарь. Я должен быть лучше в следующей игре и, надеюсь, в будущем смогу помочь ребятам победить, набрать очки. Сегодня я сыграл не лучшим образом», — приводит слова Галака официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 1:5.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.

Ранее российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился эмоциями от дебютной победы в НХЛ, одержанной в матче с «Рейнджерс».