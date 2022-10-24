Тарасов высказался о первой победе в НХЛ
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«Это было потрясающе. Для меня это нечто особенное. Ребята мне очень помогли», — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.
По его словам, у всей команды был победный настрой.
Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:5.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.
Ранее главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре Тарасова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».