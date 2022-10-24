Тарасов высказался о первой победе в НХЛ

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился эмоциями от дебютной победы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), одержанной в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это было потрясающе. Для меня это нечто особенное. Ребята мне очень помогли», — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.

По его словам, у всей команды был победный настрой.

Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:5.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.

Ранее главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре Тарасова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».