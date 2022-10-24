Главный тренер «Коламбуса»: игра Тарасова в воротах была выдающейся

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре российского вратаря Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые спасения», — цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 1:5.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.

Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о выступлении российского нападающего команды Валерия Ничушкина.