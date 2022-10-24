Главный тренер «Коламбуса»: игра Тарасова в воротах была выдающейся
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«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые спасения», — цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.
Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 1:5.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.
Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о выступлении российского нападающего команды Валерия Ничушкина.