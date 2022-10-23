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В «Колорадо» объяснили высокую результативность Ничушкина

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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о выступлении российского нападающего команды Валерия Ничушкина.
В «Колорадо» объяснили высокую результативность Ничушкина
  • Gettyimages.ru

«Вэл нашёл свой способ забивать голы. Некоторые ребята просто сразу вернулись в колею, и Вэл — определённо один из таких ребят, и он ведёт нашу атаку за собой», — заявил Беднар.

В матче НХЛ «Колорадо» в гостях одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.

В составе победителей забитой шайбой отметился Валерий Ничушкин. Он провёл шесть матчей в новом сезоне НХЛ и набрал 11 очков (6 + 5).

Ранее Ничушкин был признан первой звездой матча с «Вегасом».

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