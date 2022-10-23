Ничушкин признан первой звездой матча с «Вегасом»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

Встреча в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 3:2.

Ничушкин был признан первой звездой матча. Второй стал Марк Стоун. Третьей — Джек Айкел.

Напомним, что россиянин провёл шесть матчей в новом сезоне НХЛ и набрал 11 очков (6 + 5). Он делит лидерство с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным (11 очков) в гонке бомбардиров лиги.

Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ.