Ничушкин признан первой звездой матча с «Вегасом»
Встреча в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 3:2.
Ничушкин был признан первой звездой матча. Второй стал Марк Стоун. Третьей — Джек Айкел.
Напомним, что россиянин провёл шесть матчей в новом сезоне НХЛ и набрал 11 очков (6 + 5). Он делит лидерство с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным (11 очков) в гонке бомбардиров лиги.
Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ.